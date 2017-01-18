18.01.2017 (11:02)

В ЗВО создана новая информационная база профессиональной ориентации и отбора граждан на военную службу по контракту

В Западном военном округе (ЗВО) создана новая информационная база профессиональной ориентации и отбора граждан на военную службу по контракту. Основой системы стал единый обмен данными между силовыми структурами о кандидатах.

Теперь при комплектовании соединений и воинских частей ЗВО инструкторы пунктов отбора граждан на военную службу по контракту займутся полным и всесторонним изучением и анализом кадровых характеристик, служебных возможностей и способностей кандидатов из числа бывших сотрудников силовых структур. Будет проводиться определение четких границ служебной компетенции, полномочий и требований к уровню профессионального образования, стажу службы в органах или опыту работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для выполнения обязанностей по замещаемой должности.

С целью подготовки объективных данных для принятия кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЗВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями. Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

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