18.01.2017 (10:22)
Мотострелки ЗВО получили казармы нового типа в Брянской области
Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Брянской области, получили казарменные помещения нового типа для проживания рядового и сержантского состава.
Казармы созданы по новой технологии быстровозводимых жилых сооружений. Они представляют собой двухэтажные постройки блочно-модульного типа с возможностью автономного энерго- и водоснабжения. В зданиях имеются спальные помещения, рассчитанные для проживания одной тысячи военнослужащих, учебные классы, хозяйственные помещения и комнаты досуга.
Всего в 2017 году подрядчики передадут свыше 20 помещений на территории этого военного городка.
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