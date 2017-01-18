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18.01.2017 (10:22)

Мотострелки ЗВО получили казармы нового типа в Брянской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Брянской области, получили казарменные помещения нового типа для проживания рядового и сержантского состава.

Казармы созданы по новой технологии быстровозводимых жилых сооружений. Они представляют собой двухэтажные постройки блочно-модульного типа с возможностью автономного энерго- и водоснабжения. В зданиях имеются спальные помещения, рассчитанные для проживания одной тысячи военнослужащих, учебные классы, хозяйственные помещения и комнаты досуга.

Всего в 2017 году подрядчики передадут свыше 20 помещений на территории этого военного городка.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , МТО , Жилье
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