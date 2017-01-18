18.01.2017 (08:30)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил заход в порт Пусан

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил деловой заход в порт Пусан Республики Корея.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэром города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации.

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности города Пусан, и провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками.

Боевые корабли ТОФ, под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд. В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия, и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «ИНДРА НЭВИ - 2016» в Бенгальском заливе.

В первых числах января 2017 года корабли совершили визит доброй воли в порт Манила (Филлипины).

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