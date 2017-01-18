18.01.2017 (04:48)

Конкурсная комиссия окружного этапа Фестиваля «Восточный МЕДИА- АС - 2017» приступила к рассмотрению работ участников

В Восточном военном округе приступила к рассмотрению работ журналистов комиссия окружного этапа конкурса «Восточный МЕДИА-АС-2017». Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля прессы, организованного Министерством обороны Российской Федерации в целях поощрения представителей СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных сил РФ.

Представители центральных и региональных печатных изданий, аудиовизуальных и электронных СМИ Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также блогеры социальных сетей принимают участие в девяти номинациях конкурса. Сотрудники телевизионных СМИ направляют свои новостные репортажи в номинацию "Лучшие кадры", радиопрограммы будут оцениваться в номинации "Командный голос", печатные материалы комиссия рассмотрит в номинации "Сила слова". Лучший материал, опубликованный в периодических печатных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, жюри оценит в номинации "Стиль жизни". Сотрудники творческих объединений и интернет-изданий направляют свои работы в номинацию "Проект специального назначения". Для сотрудников информагентств предусмотрена номинация "Молния". Традиционно лучшие фотоработы комиссия отберет в номинации "Главный калибр". Для огромного количества журналистов региональных изданий предусмотрена номинация "На острие атаки". Начинающие журналисты получат оценку в специальной номинации "Прорыв". Номинации распределены таким образом, чтобы обхватить большое количество СМИ разных форматов: радиостанции, печатные издания, новостные агентства, региональные и другие СМИ.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители управления военного округа, ветераны и опытные военные журналисты оценит профессиональный уровень работ, актуальность и значимость их тем, выразительность и точность представленных материалов.

Уважаемые коллеги! Пресс-служба Восточного военного округа продолжает принимать заявки участников творческого конкурса. Напоминаем, что окружной этап «Восточный МЕДИА-АС - 2017» проводится в период с 10 октября 2016 года до 17 февраля 2017 года. В Фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Материалы-заявки возможно направить по электронной почте на адрес ps-vvo@mil.ru. Видео- и аудио- материалы – в виде «ссылок» для скачивания.

Кроме того, заявка должна содержать краткую биографическую справку об авторе, его фотографию, информацию о представляемом СМИ, а также ссылки, скриншоты, эфирные справки, подтверждающие факт публикации конкурсных материалов в СМИ.

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