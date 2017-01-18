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18.01.2017 (04:25)

В Приморском крае начались полевые выходы подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота

В рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в зимнем периоде обучения в бригаде морской пехоты начались полевые выходы подразделений.  

На полигоне Бамбурово в Хасанском районе Приморского края «черные береты» практически отрабатывают навыки вождения боевой техники, ведения боя и выполняют упражнения учебных стрельб  всех видов оружия.

В ходе мероприятий боевой подготовки оттачиваются вопросы ведения современного общевойскового боя в условиях, максимально приближенных к боевым.

За весь период проведения полевых выходов в них примет участие свыше 1000 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Морская пехота , Учения , Восточный военный округ
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