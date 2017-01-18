18.01.2017 (04:25)
В Приморском крае начались полевые выходы подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота
В рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в зимнем периоде обучения в бригаде морской пехоты начались полевые выходы подразделений.
На полигоне Бамбурово в Хасанском районе Приморского края «черные береты» практически отрабатывают навыки вождения боевой техники, ведения боя и выполняют упражнения учебных стрельб всех видов оружия.
В ходе мероприятий боевой подготовки оттачиваются вопросы ведения современного общевойскового боя в условиях, максимально приближенных к боевым.
За весь период проведения полевых выходов в них примет участие свыше 1000 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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