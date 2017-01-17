17.01.2017 (19:47)

Около 2 тыс. учений различного масштаба пройдут в ЗВО в 2017 году

Около двух тысяч учений различного масштаба пройдут на территории Западного военного округа (ЗВО) в 2017 году.

В их проведения соединения и воинские части ЗВО отработают вопросы приведения войск (сил) в высшие степени боевой готовности, ведения маневренной обороны при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации. Экипажи боевых кораблей и судов будут совершенствовать тактику ведения морского боя.

Зенитными ракетными соединениями совместно с радиотехническими войсками отработают совместные действия по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника на полигонах Астраханской области.

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