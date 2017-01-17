17.01.2017 (17:51)

В Новороссийской ВМБ прошел сбор с руководящим составом по вопросам совершенствования боевой подготовки

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) завершился трехдневный сбор с командирами соединений и воинских частей, который был посвящен вопросам совершенствования боевой подготовки.

Мероприятие проводилось в Новороссийске на базе воинских частей объединения. В нем приняли участие около 100 офицеров управления ВМБ, военнослужащих воинских частей ВВС и ПВО Южного военного округа, пограничного управления ФСБ России.

В ходе сбора среди прочих рассматривались вопросы строительства и перспективного развития Новороссийской ВМБ.

На лекциях и семинарах офицеры изучили новые формы и способы применения сил (войск) военно-морской базы в ходе деятельности межвидовой группировки войск (сил) в современных условиях.

На показных занятиях с участием личного состава бригады кораблей охраны водного района, отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и флотского полуэкипажа были продемонстрированы действия по приведению воинских частей и кораблей в готовность к выполнению задач, показана работа руководства пункта приема личного состава в интересах восполнения текущего некомплекта личного состава.

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