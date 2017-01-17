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17.01.2017 (16:43)

Экипажи истребителей МиГ-31БМ и Су-27 ЗВО приступили к тренировочным полетам в Тверской области

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и Су-27 Западного военного округа (ЗВО) приступили к плановым учебно-тренировочным полетам в Тверской области. 

Летчики выполняют одиночные и парные взлеты, полеты по маршруту на различных высотах и скоростях, в том числе в стратосферу, а также  отрабатывают посадку с одним неработающим двигателем и уход на второй круг.

За неделю экипажи совершат более 40 тренировочных полетов,  20 из них  – ночью. В полетах задействовано 15 самолетов МиГ-31БМ и звено Су-27.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Истребительная авиация
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