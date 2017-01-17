17.01.2017 (16:20)

В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе начался первый командирский сбор в 2017 году

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, начался 4-дневный учебно-методический сбор с заместителями командиров соединений и воинских частей, командирами батальонов и их заместителями.

Мероприятие проводится на базе отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Северной Осетии, под руководством командующего 58-й армией генерал-майора Евгения Никифорова.

На сбор привлечено около 300 офицеров, задействовано до 100 единиц вооружения и военной техники.

В рамках занятий сбора офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова, боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, а также по вождению бронетехники с преодолением различных препятствий.

Офицерам доведут современные требования по организации боевой учебы на примерах отработки действий мотострелковой роты в условиях применения противником оружия массового поражения, при совершении марша с преодолением зараженного участка местности, выполнении упражнений контрольных стрельб из вооружения боевых машин, проведении тактических учений, занятий по вождению боевой техники и др.

Всего запланировано 15 практических, 30 лекционных и инструкторско-методических занятий.

На заключительном этапе сбора офицерам покажут порядок приведения подразделений в высшие степени боевой.

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