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17.01.2017 (16:20)

В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе начался первый командирский сбор в 2017 году

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, начался 4-дневный учебно-методический сбор с заместителями командиров соединений и воинских частей, командирами батальонов и их заместителями.

Мероприятие проводится на базе отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в  Северной Осетии, под руководством командующего 58-й армией  генерал-майора Евгения Никифорова.

На сбор привлечено около 300 офицеров, задействовано до 100 единиц вооружения и военной техники.

В рамках занятий сбора офицеры выполнят  упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова,  боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, а также  по вождению бронетехники с преодолением различных препятствий.

Офицерам доведут современные требования по организации боевой учебы на примерах отработки действий мотострелковой роты в условиях применения противником оружия массового поражения, при совершении марша с преодолением зараженного участка местности, выполнении упражнений контрольных стрельб из вооружения боевых машин,   проведении тактических учений, занятий по вождению боевой техники и др.

Всего запланировано 15 практических, 30 лекционных и инструкторско-методических занятий.

На заключительном этапе сбора  офицерам покажут порядок приведения подразделений в высшие степени боевой.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Военные сборы
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