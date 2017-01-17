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17.01.2017 (15:30)

Спецназ ЮВО на Кубани отработал уничтожение узла связи условного противника

Военнослужащие подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» в тыл условного противника и отработали ряд тактических задач.

В рамках тактико-специального учения спецназовцы осуществили групповое десантирование в ночное время суток с высоты свыше одного километра на современных парашютных системах Д-10.

После приземления военнослужащие замаскировали парашютные системы, совершили 20-километровый марш-бросок на специализированный полигон, где вскрыли расположение средств огневого поражения, произвели сбор данных по характеру действий условного противника и вывели из строя узлы связи, после чего вышли в район эвакуации.

Подобные тактико-специальные учения проводятся регулярно в целях интенсификации боевой подготовки подразделений специального назначения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Вертолеты , Южный военный округ , Учения , Спецназ
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