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17.01.2017 (15:48)

В Западном военном округе приступили к масштабной реконструкции полигонов

В Западном военном округе (ЗВО) началась масштабная реконструкция полигонов, расположенных в Северо-Западном и Центральном регионах Российской Федерации.

Соединения и воинские части, дислоцированные в Ленинградской области, получат обновленные танковые директрисы и войсковые стрельбища, а на полигонах в Нижегородской и Воронежской областях  оборудуют новые танкодромы.

Войсковые стрельбища и танковые директрисы будут оснащены тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки и компьютерными тренажерами, позволяющими смоделировать любую боевую ситуацию.

Новые танкодромы будут отвечать современным требованиям подготовки механиков-водителей танков и БМП различной модификации.

Реконструкция полигонов и строительство новых объектов учебно-материальной базы позволит повысить интенсивность обучения специалистов и боевого слаживания подразделений.  

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Полигон
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