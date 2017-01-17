17.01.2017 (15:48)
В Западном военном округе приступили к масштабной реконструкции полигонов
В Западном военном округе (ЗВО) началась масштабная реконструкция полигонов, расположенных в Северо-Западном и Центральном регионах Российской Федерации.
Соединения и воинские части, дислоцированные в Ленинградской области, получат обновленные танковые директрисы и войсковые стрельбища, а на полигонах в Нижегородской и Воронежской областях оборудуют новые танкодромы.
Войсковые стрельбища и танковые директрисы будут оснащены тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки и компьютерными тренажерами, позволяющими смоделировать любую боевую ситуацию.
Новые танкодромы будут отвечать современным требованиям подготовки механиков-водителей танков и БМП различной модификации.
Реконструкция полигонов и строительство новых объектов учебно-материальной базы позволит повысить интенсивность обучения специалистов и боевого слаживания подразделений.