17.01.2017 (14:45)

Саперы ЗВО за неделю отработали восемь заявок на разминирование взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Саперы Западного военного округа (ЗВО) за неделю отработали восемь заявок на разминирование взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны. В ходе работы специалисты обезвредили и вывезли на специализированные полигоны более 130 артиллерийских снарядов, мин, гранат и инженерных боеприпасов.

Большинство опасных находок было обнаружено в Калининградской, Ленинградской, Московской, Псковской и Воронежской областях.

Качество способов обнаружения и обезвреживания ВОП возросло благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют находить и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера и находящиеся на значительной глубине.

Также за весь прошлый год минно-розыскными подразделениями округа было обнаружено и уничтожено 18831 ВОП, что более чем на 6 тыс. превышает показатель 2015 года.

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