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17.01.2017 (14:10)

На Балтийском флоте стартовал чемпионат по плаванию среди военнослужащих

На Балтийском флоте (БФ) стартовал чемпионат по плаванию среди военнослужащих. В нём принимают участие около 100 спортсменов из 12 команд, представляющих соединения и воинских части БФ.

Соревнования проходят по четырем дисциплинам: плавание на 100 метров вольным стилем, плавание на 100 метров брасом, ныряние в длину и эстафета из четырех заплывов по 25 метров. Первенство будет проходить в течение двух дней.

По итогам чемпионата команда-победитель будет награждена переходящим кубком. Военнослужащие из состава команд-призёров и завоевавшие первые места в личном первенстве будут награждены медалями и грамотами спортивного комитета БФ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Соревнования
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