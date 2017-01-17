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17.01.2017 (13:40)

На Камчатке и в Приморье начались тренировочные полеты противолодочной авиации ТОФ

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на  аэродромах Приморья и Камчатки проходят учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38  с отработкой сложных полетных заданий.

Экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

Летчиками совершенствовались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, в ночных условиях.

Кроме того, экипажами Ил-38 и Ил-38Н были отработаны задачи по предназначению — поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов. Все они выполнялись в различное время суток и в сложных погодных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Противолодочная авиация
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