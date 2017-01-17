17.01.2017 (13:15)

Реставрация старейшего в Кронштадте деревянного маяка завершится к майским праздникам

Старейший «деревянный маяк» Ленинградской военно-морской базы, расположенный на территории Западной Усть-Рогатки в Кронштадте, находится на реставрации. Работы ведутся силами и средствами Западного военного округа (ЗВО), которые согласно установленным срокам должны завершиться к майским праздникам.

«Деревянный маяк» — наиболее узнаваемый в Кронштадте. Он запечатлен на множестве картин и фотографий. По одной из основных версий это сооружение появилось на территории Западной Усть-Рогатки в начале XX века. До недавнего времени маяк был действующим образцом навигационного оборудования Большого Кронштадтского рейда и сохранял свое значение вплоть до завершения строительства комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Из-за изменения корабельного фарватера в районе Кронштадта маяк утратил свою актуальность, однако, по мнению местных жителей, строение выступает в качестве символа города моряков.

Реставрация была необходима для восстановления деревянной обшивки створного знака, которая закреплена на его металлическом каркасе. Замена производится снизу вверх, к настоящему времени обшивка уже обновлена на высоте почти трети конструкции.

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