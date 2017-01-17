17.01.2017 (12:50)

В Армении начались полевые выходы подразделений РХБ защиты российской военной базы

На полигоне Кахмуд российской военной базы в Армении начались полевые выходы с военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

На полевых занятиях, которые продлятся в течение месяца, военнослужащие научатся вести РХБ разведку, проводить дезактивацию и дегазацию экипировки, вооружения и военной техники, выполнять нормативы по преодолению зараженных участков местности на специальной полосе препятствий в средствах индивидуальной и коллективной защиты.

Кроме того, подразделения РХБ защиты, используя современные разведывательные химические машины РХМ-6, отработают методы противодиверсионной борьбы в обстановке применения условным противником химического оружия и радиационного заражения местности.

Завершатся полевые выходы проведением отборочного этапа конкурса АрМИ-2017 «Безопасная среда», на котором будут определены лучшие расчеты и отделения подразделения РХБ защиты соединения.

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