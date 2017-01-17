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17.01.2017 (12:30)

В Самарской области проходит сбор со снайперами ЦВО

На Рощинском полигоне (Самарская область) проходит сбор со снайперами Центрального военного округа (ЦВО), которых проверят на профессионализм при выполнении служебно-боевых задач.

В ходе сбора военнослужащие из воинских частей, дислоцированных в регионах Урала, Поволжья и Сибири, отработали на незнакомом для них полигоне действия по выживанию в длительном отрыве от главных сил, маскировку основных и запасных боевых позиций во флангах противника, совершили многокилометровые марши по заданным координатам, пресекли попытки условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) выйти из окружения.

В ближайшее время снайперам предстоит показать свои умения и навыки в ночных маневрах и сложных погодных условиях.

Сбор продлится до 20 января.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Полигон
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