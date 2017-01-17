17.01.2017 (11:30)
В Сергиевом Посаде пройдет чемпионат Вооруженных Сил по боксу среди суворовцев, нахимовцев и кадет
С 23 по 28 января в Сергиево-Посадском спорткомплексе «Луч» пройдет первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу среди юношей. В соревнованиях примут участие воспитанники суворовских, нахимовского военных училищ, кадетских корпусов и филиалов Центрального спортивного клуба Армии.
Как рассказал главный тренер ВС РФ по боксу и старший тренер – начальник команды ЦСКА Александр Островский, «соревнования уже во второй год подряд доверено провести Сергиеву Посаду. В городе высокий уровень развития спорта и бокса в частности, позволяющий проводить соревнования федерального уровня. Недавно здесь открыли вторую в России школу бокса ЦСКА».
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляется армейским Клубом, Федерацией бокса России и администрациями Сергиево-Посадского муниципального района и города.
Почётными гостями первенства станут легендарные чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы. Для победителей и призеров турнира предусмотрены специальные призы памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества.
Первенство ВС РФ по боксу пройдет в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017 год.
Программа соревнований:
23 января
12:00—17:00 — комиссия по допуску;
17:00—19:00 — взвешивание, жеребьевка;
24 января — торжественное открытие, предварительные бои;
25 января — предварительные бои;
26 января — предварительные бои;
27 января — полуфинальные бои;
28 января — финальные бои, награждение победителей, торжественное закрытие.