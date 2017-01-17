17.01.2017 (11:30)

В Сергиевом Посаде пройдет чемпионат Вооруженных Сил по боксу среди суворовцев, нахимовцев и кадет

С 23 по 28 января в Сергиево-Посадском спорткомплексе «Луч» пройдет первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу среди юношей. В соревнованиях примут участие воспитанники суворовских, нахимовского военных училищ, кадетских корпусов и филиалов Центрального спортивного клуба Армии.

Как рассказал главный тренер ВС РФ по боксу и старший тренер – начальник команды ЦСКА Александр Островский, «соревнования уже во второй год подряд доверено провести Сергиеву Посаду. В городе высокий уровень развития спорта и бокса в частности, позволяющий проводить соревнования федерального уровня. Недавно здесь открыли вторую в России школу бокса ЦСКА».

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляется армейским Клубом, Федерацией бокса России и администрациями Сергиево-Посадского муниципального района и города.

Почётными гостями первенства станут легендарные чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы. Для победителей и призеров турнира предусмотрены специальные призы памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества.

Первенство ВС РФ по боксу пройдет в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017 год.

Программа соревнований:

23 января

12:00—17:00 — комиссия по допуску;

17:00—19:00 — взвешивание, жеребьевка;

24 января — торжественное открытие, предварительные бои;

25 января — предварительные бои;

26 января — предварительные бои;

27 января — полуфинальные бои;

28 января — финальные бои, награждение победителей, торжественное закрытие.

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