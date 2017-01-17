17.01.2017 (02:20)

Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва пополнили Тихоокеанский флот

В ходе осенней призывной кампании на военную службу на Тихоокеанский флот направлено более 2 тысяч граждан. Около одной тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ.

Среди молодых людей более 14 % имеют высшее профессиональное образование, около 30 % – среднее профессиональное, остальные призывники – общее среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте.

Подавляющее число новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице

К списку новостей

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.