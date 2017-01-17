17.01.2017 (00:13)
С космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты «Тополь-М»
16 января 2017 года совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) “Тополь-М” шахтного базирования.
Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.
Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа.
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