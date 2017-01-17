Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

17.01.2017 (00:13)

С космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты «Тополь-М»

16 января 2017 года   совместным  боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) “Тополь-М” шахтного базирования.

Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.

Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
РВСН , ВВТ , Плесецк , Пуск , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false