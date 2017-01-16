16.01.2017 (21:24)

В III Всемирных военных играх в Сочи примут участие 30 сильнейших ски-альпинистов из восьми стран мира

В олимпийском горнолыжном центре «Роза Хутор» (Сочи) стартовал учебно-тренировочный сбор команды Вооруженных Сил России по ски-альпинизму, которая примет участие в III зимних Всемирных военных играх.

Костяк команды составляют трехкратные чемпионы России: рекордсмен мира по скорости восхождения на Эльбрус, абсолютным рекордсменом мира скоростного восхождения на пик Ленина Виталий Шкель и Екатерина Митяева, чемпион России и Вооруженных Сил РФ Евгений Марков (все – прапорщики ЦСКА).

Также в предварительный состав сборной вошла прапорщик Военного института физической культуры (ВИФК) Анастасия Шевцова. Еще два спортсмена выступят в качестве резервистов. Это рядовой Воздушно-космических сил Светлана Березань (Камчатский край) и курсант ВИФК Айдар Нургалиев.

По регламенту в состав каждой команды по ски-альпинизму войдут четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины). Состязания пройдут в двух дисциплинах: индивидуальная и командная гонки. Стартовать военнослужащие-спортсмены будут на высоте 1600 м и подниматься до вершины Роза Пик (2320 м – это верхняя точка хребта Аибга). Финиш будет расположен в той же точке, что и старт соревнований. Перепад высот составит 750 м. В индивидуальной гонке спортсменам необходимо совершить четыре подъема и спуска подряд, в командной гонке – пять.

Предварительно в соревнованиях по ски-альпинизму на военных Играх в Сочи примут участие 30 сильнейших спортсменов из восьми стран: Германии, Испании, Италии, Ливана, Словении, Франции, Швеции и России. Как отметил главный тренер команды ЦСКА и сборной Вооруженных Сил России по ски-альпинизму Андрей Романов, основными соперниками нашей команды станут представители приальпийских стран.

«В Германии, Италии, Франции люди с трех лет стоят на горных лыжах. Треть молодых людей увлекается ски-альпинизмом. В США и Канаде тоже развивается ски-альпинизм, но на мировом уровне они отстают от европейских стран. На соревнования по ски-альпинизму также приезжают представители куда более экзотических стран. Например, очень сильная команда в Ливане – там тоже есть заснеженные горы и горнолыжные курорты», – сообщил Андрей Романов.

Расписание соревнований по ски-альпинизму на III зимних Всемирных военных играх (мск) в горнолыжном центре «Роза Хутор»:

24 февраля (пятница)

08:00 – 12:00 Индивидуальная гонка. Мужчины и женщины;

27 февраля (понедельник)

08:00 – 12:30 Командная гонка. Мужчины и женщины.

Справочно:

III зимние Всемирные военные игры пройдут с Сочи с 23 по 28 февраля 2017 г. Ожидается разыгрыш 44 комплектов наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Церемония открытия Игр состоится 24 февраля.

Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 г. на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 г. в Кувейте.

Зимние Всемирные военные игры имеют не такую долгую и богатую историю, как летние. Первые из них прошли в 2010 г. в итальянском Аосте, вторые — в 2013 г. в Анси (Франция). Тогда в 8 видах спорта соперничали около 1000 атлетов из 40 стран.

На сегодняшний день Международный совет военного спорта (CISM) является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта.

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