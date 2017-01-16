16.01.2017 (19:01)

В Калининграде военнослужащим Балтийского флота вручили ключи от квартир

Командующий Балтийским флотом (БФ) вице-адмирал Александр Носатов вручил военнослужащим ключи и документы на новые квартиры. Торжественная церемония состоялась в Калининграде у новостройки по улице Ломоносова, 6. Счастливыми обладателями жилья в этот раз стали 180 моряков-балтийцев.

В своем выступлении вице-адмирал Александр Носатов поздравил военнослужащих с новосельем отметив, что строительство жилья для моряков активно проводится на территории Калининградской области. Он также сказал, что проблем с обеспечением жильем, как постоянным, так и служебным, сейчас практически нет.

На церемонии начальник отдела капитального строительства БФ Константин Кабанов передал командующему Балтийским флотом символический ключ от новых домов.

Жилые помещения в новостройках готовы к проживанию, в них сделан ремонт, подключено автономное газовое отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки, оборудованы парковки для личного автотранспорта.

Всего в новом микрорайоне Калининграда для военнослужащих построено и вводится в строй более 1000 служебных и постоянных квартир. Это второй дом, который сдан для моряков-балтийцев за последние три месяца в Калининграде. В конце ноября 2016 года счастливыми обладателями ключей от новых квартир уже стали 288 военнослужащих БФ. В настоящее время готовятся к сдаче еще несколько сотен квартир в Калининграде и Балтийске.

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