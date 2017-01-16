16.01.2017 (18:37)
Саперы ЮВО совершенствуют навыки применения роботов «Уран-6» и служебных собак при разминировании
Около 400 военнослужащих инженерно-саперной бригады Южного военного округа (ЮВО), привлекаемых к разминированию местности и объектов в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, приступили к полевым занятиям по повышению профессионального мастерства.
Саперам предстоит научиться применять новейшие многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», предназначенные для проделывания проходов в противопехотных и противотанковых минных полях, а также для сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов.
Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой самоходный радиоуправляемый бойковый минный трал. В зависимости от выполняемых задач на нем может быть установлено пять различных тральных устройств. Оператор управляет роботом на дистанции до 1000 м.
Военные кинологи со специально обученными собаками отработают обнаружение мин и зарядов взрывчатых веществ в различных оболочках, установленных на железных дорогах, колонных путях и различных объектах.
До начала работ по разминированию сельхозугодий на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, которые начнутся в начале апреля, с саперами проведут более 300 часов практических занятий.