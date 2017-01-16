16.01.2017 (17:56)

Гранатометчики российской военной базы в Абхазии учатся выполнять задачи в различных ландшафтных и погодных условиях

У гранатометчиков российской военной базы в Республике Абхазия начались первые в новом году полевые специализированные сборы. На них привлечено около 300 военнослужащих, осваивающих применение ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и станковых автоматических гранатометов АГС-17.

Особенностью занятий является отработка практических действий со штатным вооружением в различных климатических и ландшафтных условиях: на равнинной части полигона Гудаута и черноморском побережье полигона Нагвалоу.

Подготовка гранатометчиков началась с обучения на компьютерных тренажерах, обеспечивающих полную имитацию стрельбы из гранатомета.

Военнослужащие научатся вести разведку целей, определять исходные места для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, классифицировать цели по важности, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Особое внимание при обучении гранатометчиков будет уделено освоению навыков стрельбы из автоматических гранатометов АГС с закрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными складками местности — в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот на расстоянии до 1700 м.

Сборы гранатометчиков завершатся в начале февраля выполнением зачетных стрельб из АГС-17 и РПГ-7. Военнослужащим предстоит поразить различные статические и динамические мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника на расстоянии до 500 м. Не менее половины стрельб пройдет в ночное время суток.

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