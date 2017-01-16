16.01.2017 (17:02)

Более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнят боевые стрельбы в составе подразделений

На российской военной базе, дислоцированной в Республике Абхазия, начался этап боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей с участием более 2 тыс. военнослужащих.

В мероприятиях задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и новейшие танки Т-72Б3, поступившие в соединение в прошлом году.

В ходе боевого слаживания на полигонах Гудаута и Нагвалоу в Абхазии, а также Молькино в Краснодарском крае военнослужащим предстоит совершенствовать навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке, в составе подразделений учиться действовать в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя.

Данному этапу боевой учебы предшествовала полуторамесячная одиночная подготовка военнослужащих, в ходе которой совершенствовались индивидуальные практические навыки личного состава. Каждый военнослужащий прошел подготовку на современных компьютерных тренажерах, которые позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

В середине февраля военнослужащие в составе подразделений выполнят дневные и ночные боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия, вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ.

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