16.01.2017 (16:18)

На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар

На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы, дислоцированной в Армении, началась подготовка снайперских пар. Занятия с более 100 военнослужащими будут проводится в течение месячного спецкурса на высоте свыше 1,5 тыс. метров над уровнем моря в экстремальных условиях при температуре окружающего воздуха до минус 20 градусов и порывах ветра до 15 метров в секунду в дневное и ночное время.

На занятиях по огневой и тактико-специальной подготовке вновь прибывшие военнослужащие впервые будут применять современную защитную экипировку снайпера «Ратник» и приборы ночного видения.

Опытные инструкторы из числа военнослужащих по контракту проводят занятия с новобранцами по правилам индивидуального прицеливания и выбора цели из снайперских винтовок Драгунова и ВСС «Винторез» с применением баллистических поправок.

Основное внимание при подготовке молодых снайперов уделяется вопросам ведения боя в парах. Военнослужащие учатся маскироваться в зимних высокогорных условиях, используя подручные средства, применять современные дальномеры, метеостанции, радиостанции, комплексы разведки, управления и связи.

Завершится подготовка снайперских пар в Закавказье состязаниями среди военнослужащих по «снайперскому биатлону», условиями которого являются преодоление 3-километрового спринта на лыжах в незнакомой местности и выполнение стрельб из штатного оружия.

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