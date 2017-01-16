Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

16.01.2017 (15:45)

На 2017 год в ЮВО запланировано проведение более десяти международных учений

В Южном военном округе (ЮВО) на 2017 год запланировано проведение более 10 совместных международных учений — как на территории Российской Федерации, так и за пределами страны. Их общее количество в сравнении с предыдущими годами увеличилось в два раза.

В рамках совместной подготовки с вооруженными контингентами иностранных государств основное внимание будет уделено подготовке и проведению совместных учений в Кавказском регионе, где пройдут тактико-специальное учение «Поиск-2017» с разведывательными подразделениями армий государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и совместное командно-штабное учение «Взаимодействие-2017» с командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

На территории Южного военного округа также планируется провести второе совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2017». Первое прошло осенью 2016 года в горной местности на территории Исламской Республики Пакистан. От Вооруженных Сил России на учение привлекались военнослужащие горной мотострелковой бригады ЮВО,  дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.

 В ряде совместных военно-морских учений, запланированных на 2017 год, примут участие корабли Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Учения , Международная деятельность , ОДКБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false