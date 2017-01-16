16.01.2017 (15:18)

Во Владикавказе вручили штандарт новому командующему 58-й общевойсковой армией

В Владикавказе прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО). Мероприятие началось с выноса в зал штаба объединения Боевого знамени и штандарта армии.

Командующим 58-й общевойсковой армией назначен генерал-майор Евгений Никифоров, сменивший на этом посту генерал-майора Сергея Кузовлева.

Передавая штандарт, командующий войсками ЮВО Герой России генерал-полковник Александр Дворников выразил слова благодарности генерал-майору Сергею Кузовлеву от командования и Военного совета ЮВО за безупречную службу и достойное выполнение всех поставленных задач.

Представляя нового командующего, генерал-полковник Александр Дворников отметил, что генерал-майор Евгений Никифоров прошел непростой путь военного руководителя, имеет опыт выполнения боевых задач в сложных условиях и достойно продолжит заложенные традиции легендарной 58 армии.

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