16.01.2017 (20:02)

На Северном флоте впервые состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой

В главной базе Северного флота (СФ) Североморске, на ледовой арене комплекса «Стадион» спортивного центра (морской и физической подготовки) 15 января впервые прошел детский блиц-турнир по хоккею с шайбой. В играх приняли участие команды «Альбатрос», «Спутник», «Гроза», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Альбатрос» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала Кольской флотилии разнородных сил, в «Спутник» — морской пехоты сухопутных и береговых войск, в «Грозу» — объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ. Возраст юных хоккеистов составлял 9-12 лет. В командах «Альбатрос» и «Спутник» играли не только мальчики, но и девочки.

Игры детских команд проходили по круговой системе розыгрыша. Первый матч состоялся между командами «Альбатрос» и «Спутник». С начала встречи юные хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил СФ взяли инициативу, счёт открыл игрок сборной Константин Романюк. Хоккеисты «Спутника» предприняли попытку отыграться, но до конца встречи забить шайбу в ворота соперника им не удалось. Игрок «Альбатроса» Александр Сидоров поразил ворота «Спутника». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды «Альбатрос».

Во время второй встречи сыграли хоккейные команды «Альбатрос» и «Гроза». Счёт вновь открыли представители Кольской флотилии разнородных сил СФ. Первую шайбу в ворота «Грозы» мастерски отправил Илья Ковалик. До конца игры «Альбатрос» удерживал преимущество. Во втором периоде Александр Сидоров забил очередную шайбу в ворота соперника, оформив личный дубль в турнире. «Альбатрос» победил со счётом 2:0.

Третий матч провели «Спутник» и «Гроза». Горячая поддержка болельщиков помогла команде морской пехоты одержать убедительную победу со счётом 4:0. Все периоды преимущество было на стороне «Спутника», «Гроза» не смогла переломить ситуацию. Самым результативным стал игрок «Спутника» Никита Щетинин, забивший первую, вторую и четвёртую шайбы. Третий гол забил юный морской пехотинец Александр Афанасьев.

В итоге в детском блиц-турнире юные хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил СФ завоевали первое место. На втором месте расположилась детская команда «Спутник», третье заняла команда «Гроза».

По окончании трёх игр состоялось торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призёров, были отмечены лучшие игроки турнира. Командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов лично вручил каждому игроку трёх команд медали, капитанам детских хоккейных команд — кубки, грамоты и сладкие призы.

По результатам блиц-турнира лучшим вратарем признан Иван Пужанский из команды «Гроза», лучшим защитником — Аурина Яковенко из «Спутника», лучшим нападающим — Василий Осипов из «Грозы», бомбардиром — Никита Щетинин из «Спутника». Приз «Секунда» за самую быструю шайбу, заброшенную в матчах соревнований, был вручён Илье Ковалику из сборной «Альбатрос». Приз «Лучшая команда болельщиков» присуждён команде «Спутник».

Закрывая турнир, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов призвал юных участников соревнований продолжать поддерживать славные хоккейные традиции и отметил хорошую организацию проведения соревнований.

Напомним, в конце мая 2016 года командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов выступил с инициативой провести в зимнем сезоне 2016—2017 годов турнир Северного флота между детскими хоккейными командами. С этим предложением вице-адмирал Николай Евменов выступил в ходе церемонии передачи комплектов хоккейной экипировки игрокам детской команды морских пехотинцев «Спутник». Юным игрокам были подарены клюшки, наборы средств защиты, свитеры и гамаши.

В ходе церемонии передачи экипировки командующий СФ обратил внимание на важность обеспечения гармоничного духовного и физического развития юных граждан страны, будущих защитников Отечества.

Наборы амуниции для полевых игроков детских команд по хоккею с шайбой были переданы командованию СФ генеральным директором хоккейного клуба «Динамо» г. Москва Андреем Сафроновым. Эта инициатива направлена на обеспечение работы с подрастающим поколением — воспитание молодежи в духе патриотизма, привлечение их к занятиям физкультурой и спортом.

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