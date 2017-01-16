16.01.2017 (18:00)

На Федеральном военном мемориальном кладбище прошла церемония прощания и похорон погибших при крушении самолета Ту-154

Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье прошла церемония прощания и похорон погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

В траурной церемонии принял участие Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, руководство военного ведомства, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители Государственной Думы, Правительства РФ, родные и близкие, сослуживцы погибших.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших и пообещал делать все возможное, чтобы окружить их вниманием и поддержкой.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания.Вечная память погибшим», – сказал Николай Панков на церемонии прощания.

В свою очередь главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев отметил, что экипаж самолета Ту-154, погибший в авиакатастрофе над Черным морем, «был одним из лучших в ВКС».

«Летчики были профессионалами высокого класса. Всегда полеты выполнялись с наилучшим качеством, в заданное время и сроки», — подчеркнул он.

«Многие сегодня на траурной церемонии переживают эту авиакатастрофу как личную трагедию»,— заявил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Александр Каньшин.

«На борту разбившегося Ту-154 в ту роковую ночь находились достойные сыны и дочери нашего Отечества, настоящие патриоты. Все они направлялись в Сирию по долгу службы и по зову сердца. Их жизнь оборвалась на взлете», — сказал Александр Каньшин.

На церемонии прощания также выступил Никита Губанков – сын погибшего в катастрофе начальника Управления культуры Минобороны Антона Губанкова.

«Он навсегда останется для нас, для нашей семьи, для нас всех огромным примером. Примером того, каким нужно быть сильным, смелым, добрым, интеллигентным, искренним и верным до самого конца. Верным самому себе, верным своей семье и верным своей Родине», – сказал Никита Губанков.

Соболезнования родственникам погибших от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви выразил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания.

Погибшие сотрудники военного ведомства, в том числе члены экипажа самолета, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и журналисты по желанию их родственников были похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.



По завершении похорон на месте захоронения погибших установлен памятный камень, который позднее заменит скульптурная композиция.



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