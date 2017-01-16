16.01.2017 (13:39)

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения штандарта командующему 6-й общевойсковой армией ЗВО

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения штандарта командующему 6-й общевойсковой Краснознаменной армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майору Андрею Кузьменко. В ней приняли участие офицеры управлений, отделов и служб штаба ЗВО, а также представители соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.

Штандарт командарму вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Астапов.

В своем ответном слове генерал-майор Андрей Кузьменко заверил, что приложит все свои знания, опыт для повышения боеготовности объединения, создания в нем здоровой моральной атмосферы, привития военнослужащим высокого чувства долга и ответственности.

Генерал-майор Андрей Владимирович Кузьменко родился 10 ноября 1972 года. В 1994 году окончил Омское высшее общевойсковое дважды Краснознаменное командное училище имени Фрунзе. Прошел все ступени командирской карьеры от командира разведывательного взвода в Забайкальском военном округе до командира соединения в Северо-Кавказском военном округе. После окончания в 2012 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проходил службу на должностях заместителя командующего 6-й общевойсковой армией, а затем начальника штаба – первого заместителя командующего армией ЗВО.

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