16.01.2017 (11:27)

В учебных центрах ЗВО с курсантами осеннего призыва начались занятия по общевойсковой подготовке

В учебных центрах Западного военного округа (ЗВО) с курсантами осеннего призыва начались занятия по общевойсковой подготовке. Военнослужащие отрабатывают навыки в строевой и физической подготовке, вождении боевых машин, выполняют учебные и контрольные стрельбы из вооружения танков, БМП и БМД, стрелкового оружия, а также метание боевых гранат.

Более 5 тыс. военнослужащих по призыву проходят обучение по новой усовершенствованной программе, предусматривающей значительное увеличение учебного времени на практические занятия по специальности. По сравнению с прежней программой оно увеличено почти в два раза. Большую часть учебы занимают практические занятия по боевому применению вооружения и военной техники на полигонах.

Кроме того, окружной учебный центр ЗВО — единственный в Вооруженных Силах Российской Федерации осуществляет подготовку военнослужащих по одной из самых редких на сегодняшний день воинских специальностей — вожатый караульной и минно-розыскной собаки.

Особенность подготовки военных кинологов заключается в том, что курсант может прийти на службу со своей собакой служебной породы и пройти с ней полный курс подготовки. Ежегодно в воинские части по всей России направляется около 400 подготовленных военных кинологов. А в целом, через четыре месяца войска ЗВО пополнят военнослужащие по призыву, подготовленные по более чем 40 воинским специальностям.

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