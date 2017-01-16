16.01.2017 (14:23)

Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского исполнилось 305 лет

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского является старейшим военным учебным заведением в стране. Академия ведет свою историю от первой Военно-инженерной школы, созданной указом Петра I от 16 января 1712 г. Это было первое в России военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение. Впоследствии Военно-инженерная школа в 1800 году была преобразована во 2-й кадетский корпус.

Среди выпускников 2-го кадетского корпуса, покрывших себя неувядаемой славой в годы Отечественной войны 1812 года, главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. По официальным данным, из всех офицеров и генералов гвардейской, полевой и конной артиллерии, принимавших участие в боевых действиях против французов, около 70% были выпускниками 2-го кадетского корпуса.

2-й кадетский корпус прекратил свое существование в прежнем своем качестве в 1918 году. На его базе были размещены Военно-теоретическая и Военно-техническая школы Красного воздушного флота. У истоков организации учебного процесса по авиационным специальностям стоял выдающийся ученый Николай Жуковский. Отсюда шагнули в небо прославленные авиаторы, первые Герои Советского Союза А.В. Ляпидевский (звезда Героя №1), Н.П. Каманин (звезда Героя №4), Г.Ф. Байдуков, В.А. Коккинаки, В.А. Судец и трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин.

27 марта 1941 года нарком обороны подписывает приказ о формировании Ленинградской военно-воздушной академии. Становление академии выпало на суровую пору – началась Великая Отечественная война. Закончив формирование, академия была эвакуирована в Йошкар-Олу. За годы войны были подготовлены 2271 военный инженер, выполнены 205 научно-исследовательских и экспериментальных работ в интересах фронта. В победном 1945-м Военно-воздушная академия вернулась в северную столицу и разместилась в исторических зданиях 2-го кадетского корпуса.

В 1955 году академии было присвоено имя Александра Федоровича Можайского.

С развитием отечественной ракетной техники академия переключается на подготовку квалифицированных инженеров для Ракетных войск стратегического назначения.

В середине 60-х годов, после посещения академии Генеральным конструктором Сергеем Королевым, в академии разворачиваются работы по исследованию вопросов, связанных с освоением космического пространства.

За многие годы существования учебное заведение изменялось, обретая новые качества, повышало свой авторитет, становилось все более значимым в жизни армии и государства. И уже более 50 лет академия осуществляет подготовку специалистов по ракетно-космическому профилю.

Только за период с 1941 г. по 2016 г. в академии проведено 75 выпусков, подготовлено около 60 тысяч офицеров.

За годы своего существования это учебное заведение воспитало 67 Георгиевских кавалеров, 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда.

В настоящее время академия – политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для Космических войск ВКС, Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых министерств и ведомств.

Научный потенциал академии сравним с научными потенциалами ведущих вузов страны. Он составляет 111 докторов наук, 771 кандидатов наук, 101 профессор, 356 доцентов, 41 старший научный сотрудник, 25 Заслуженных деятелей науки РФ, 6 Заслуженных изобретателей РФ.

Академия готовит кандидатов и докторов наук по 16 научным специальностям, тем самым, обеспечивая себя научно-педагогическими кадрами для замещения должностей профессорско-преподавательского состава.

В академии успешно функционируют 6 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Уникальность Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского заключается еще и в том, что этот вуз имеет свою орбитальную группировку малых космических аппаратов (МКА). В академии задуманы, созданы и запущены на орбиту два образовательных сверхмалых КА «Можаец» и комплекс научной аппаратуры для них, открывших направление миниатюризации в космической технике. В их запуске, которые проводились с космодрома Плесецк, принимали участие курсанты и профессорско-преподавательский состав академии.

В академии создан и успешно функционирует учебный наземный комплекс управления космическими аппаратами, где курсанты под руководством опытных преподавателей решают практически все задачи, свойственные штатному центру управления полётом и командно-измерительному комплексу. Они проводят баллистические расчёты, планируют работу бортовых систем космических аппаратов и средств наземного комплекса управления, осуществляют оперативно-технологическое руководство подразделениями учебного наземного комплекса управления, принимают и обрабатывают все виды информации.

Образование, которое получают выпускники в Военно-космической академии, в полной мере соответствует тем требованиям, которые предъявляются к офицерам во время прохождения военной службы. В академии проводится подготовка по 56 военным специальностям и специализациям, многие из которых не имеют аналогов в нашей стране.

В 2016 году в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского зачислены более 1200 курсантов. При сдаче вступительных экзаменов конкурс среди абитуриентов, желающих проходить обучение в академии, составил от 6 до 20 человек на место в зависимости от выбранной специальности.

В настоящее время Военно-космическую академию возглавляет генерал-майор Максим Пеньков.

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