16.01.2017 (05:05)

Команда моряков-подводников ТОФ с победы стартавала в чемпионате Камчатского края по хоккею с шайбой

Хоккейный клуб подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) «Океан» из города Вилючинска успешно стартовал на чемпионате Камчатского края по хоккею с шайбой, который начался 15 января на стадионе «Строитель» города Елизово.

«Океан» встречался с действующим чемпионом края и победителем турнира на кубок командующего подводными силами ТОФ 2016 г. командой «Звезда-1» из г. Елизово.

Моряки-подводники серьезно настроились на упорную игру и уже в первом периоде овладели инициативой, которую не упускали до конца встречи. Итоговый счет 13:4 в пользу «Океан».

В этом году в главных хоккейных соревнованиях полуострова принимают участие 15 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и села Мильково. Все игры проходят на открытых площадках городов Петропавловска-Камчатского и Елизово.

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