14.01.2017 (15:24)

Новобранцы соединения ВДВ в Новороссийске и Ставрополе приняли Военную присягу

Сегодня 300 новобранцев воинских частей, которые дислоцируются в Новороссийске и Ставрополе и входят в состав десантно-штурмового соединения, приведены к Военной присяге.

С важным событием в жизни молодых солдат поздравили ветераны войны и Воздушно-десантных войск.

После завершения церемонии состоялись встречи командования воинских частей с родителями солдат, в ходе которых им был разъяснен порядок и специфика прохождения военной службы в подразделениях ВДВ. Гости также смогли ознакомиться с бытовыми условиями проживания и питания военнослужащих.



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