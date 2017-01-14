14.01.2017 (14:03)

На здании Нахимовского ВМУ в Санкт-Петербурге возобновили ход старинные фасадные часы

Сегодня на Петроградской набережной Санкт-Петербурга состоялась церемония запуска исторических фасадных башенных часов Нахимовского военно-морского училища (ВМУ). Стрелки на них возобновили движение спустя 40 лет после остановки.

В торжественной церемонии запуска механизма приняли участие представители Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России, Правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ветераны ВМФ, воспитанники, преподаватели и руководство Нахимовского ВМУ.

Ровно в 12:00 одновременно с полуденным выстрелом орудия Петропавловской крепости стрелки фасадных часов начали свой ход. Команду на запуск механизма часов отдал начальник Нахимовского ВМУ контр-адмирал Алексей Суров.

От имени главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва участникам церемонии были переданы слова поздравления в связи с возвращением в строй легендарных часов, которые являются составной частью традиций и летописи Нахимовского военно-морского училища.

Уникальные куранты, установленные в начале текущего года, – это последнее творение знаменитой на весь мир петербургской часовой фирмы «Фридрих Винтер». Отсчитывая секунды, минуты, часы и годы, куранты были свидетелями таких исторических событий, как открытие училищного дома Петра Великого, начало Великой Отечественной войны, обстрелы блокадного Ленинграда, становление Нахимовского училища и других.

«Возобновление хода фасадных часов на здании Нахимовского ВМУ — это часть важнейшей работы, которая проводится ВМФ России с целью сохранения многовековых флотских традиций и традиций военно-морского образования», – заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Восстановление исторических артефактов, облика зданий учебных заведений ВМФ и комплекса строений Адмиралтейства призвано укрепить традиции Российского флота, которые являются фундаментом военно-патриотического воспитания.

Справочно:

Свою фирму в Санкт-Петербурге Фридрих Винтер открыл в 1867 году. В начале ХХ века она работала как торговый дом на Невском пр., 78. Там петербуржцы могли приобрести самые разные часы — от карманных до каминных.

Довольно быстро фирма завоевала доверие и любовь горожан, а затем получила мировую известность как производитель надежных и точных часов.

Среди клиентов Винтера были великие князья, владельцы банков и фабрик, где также требовались входившие в моду стенные часы. Только башенных курантов в Петербурге фирма установила более 60.

Поступало большое количество заказов от железнодорожного ведомства на установку вокзальных часов.

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