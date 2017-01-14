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14.01.2017 (09:00)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели благотворительную акцию «Новый Год в каждый дом!»

Военнослужащие 201-й российской военной базы совместно с учащимися филиала Московского государственного и Российско-Таджикского Славянского университетов провели благотворительную акцию по оказанию продовольственной помощи социально незащищенным семьям Душанбе (Таджикистан), приуроченную к празднованию Нового 2017 года.

Мероприятие проходило на территории Министерства образования Республики Таджикистан. В этот день были приглашены 27 детей, которым были вручены сладкие подарки, а их родителям – продовольственные наборы, состоящие из консервов, муки, крупы, сахара, подсолнечного масла. Кроме того, для них было организованно праздничное представление с участием сказочных героев и Деда Мороза.

Благотворительные акции стали хорошей традицией во взаимоотношениях военнослужащих 201-й военной базы со студентами высших учебных заведений Таджикистана. Совместными усилиями они постоянно оказывают помощь ветеранам войны и труда, а также детским специализированным интернатам и домам престарелых.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Социальная защита , Праздники , Социальное развитие , Военная база
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