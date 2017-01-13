13.01.2017 (18:25)

Объявлен состав сборной Вооруженных Сил России по биатлону для участия в III зимних Всемирных военных играх в Сочи

Соревнования по биатлону на III зимних Всемирных военных играх пройдут в Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» с 23 по 27 февраля. Лучшие спортсмены ЦСКА готовятся к этим стартам не только на сборах, но и на международных соревнованиях в составе сборной России.

Спортсмены-военнослужащие – опора тренерского штаба сборной России по биатлону. Например, на пятом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Рупольдинге (Германия), в составе нашей национальной команды пять армейцев – прапорщики Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков, младший сержант Татьяна Акимова, рядовой Ульяна Кайшева. Армейцы Бабиков и Акимова – единственные, кто в этом сезоне принес золотые медали России на этапах Кубка мира. В Рупольдинге Елисеев и Бабиков приняли участие в эстафетной гонке мужчин, а в эстафете у женщин выступили Акимова и Кайшева.

После завершения пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (11 – 15 января), сильнейшие биатлонисты ЦСКА в составе сборной страны отправятся на шестой этап в Антхольц (Италия, 19 - 22 января), а затем начнут подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Хохфильцене (Австрия, 9 – 19 февраля).

Всего через три дня после завершения чемпионата мира, в Сочи стартуют III зимние Всемирные военные игры. Поэтому только 20 января будет назван окончательный состав сборной ВС РФ по биатлону на главные старты четырехлетия для военнослужащих. В состав сборной команды биатлонистов войдут 10 спортсменов (пять девушек и пять мужчин).

Тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов рассчитывает увидеть на Играх в Сочи сильнейших биатлонистов армейского Клуба, но многое будет зависеть от того, в каком функциональном состоянии они приедут с чемпионата мира.

В утвержденный список кандидатов на поездку в Сочи вошли члены сборной команды России по биатлону прапорщики Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков, младший сержант Татьяна Акимова, рядовой Ульяна Кайшева.

Также в списке кандидатов прапорщики Петр Пащенко, Алексей Корнев, Александр Поварницын, сержант Максим Буртасов, рядовой Сергей Клячин, прапорщики Галина Нечкасова, Анна Щербинина, младший сержант Анастасия Загоруйко, рядовые Евгения Павлова и Анна Евсюнина.

Кандидаты на участие в III зимних Всемирных военных играх, которые не будут задействованы в национальной сборной, отправятся на тренировочный сбор в Сочи 5 февраля.

По мнению специалистов, сборная ВС РФ по биатлону будет главным претендентом на высокие места на Всемирных военных играх в Сочи.

Справочно:

В сборной команде Вооруженных Сил России по биатлону будут заявлены пять мужчин и пять женщин. В программе соревнований биатлонистов три дисциплины: смешанная эстафета, спринтерская гонка (7,5 км – у женщин, 10 км – у мужчин) и «гонка патрулей» (15 км – у женщин, 20 км – у мужчин).

«Гонка патрулей» – родоначальница биатлона – не олимпийская дисциплина и проводится в рамках различных соревнований среди военных, а также на чемпионатах России. В «гонке патрулей» команда состоит из четырёх спортсменов, которые стартуют вместе. Лидер патруля бежит без оружия, ведут стрельбу трое патрульных (предусмотрена одна стрельба из положения лёжа). Лидер патруля дает команду на огневом рубеже: первый – огонь, второй – огонь, третий – огонь. В случае неточных выстрелов вся патрульная команда отправляется на штрафные круги.

Расписание соревнований по биатлону на III зимних Всемирных военных играх

23 февраля (четверг)

15.00 — 19.00 Официальная тренировка

24 февраля (пятница)

13.30 — 14.45 Спринт. Мужчины (10 км)

16.00 — 17.00 Спринт. Женщины (7,5 км)

25 февраля (суббота)

15.00 — 16.30 Смешанная эстафета

26 февраля (воскресенье)

15.30 — 17.00 Официальная тренировка

27 февраля (понедельник)

13.00 — 14.30 Патрульная гонка. Женщины (15 км)

15.30 — 17.15 Патрульная гонка. Мужчины (20 км)

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