13.01.2017 (18:55)

В Оренбурге прошел кинофестиваль среди воспитанников общеобразовательных учреждений Минобороны России «Кадетский взгляд»

В Оренбургском президентском кадетском училище (ПКУ) прошел масштабный кинофестиваль среди воспитанников общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации под названием «Кадетский взгляд».

На нем были представлены 43 короткометражных фильма, снятых и смонтированных кадетскими коллективами из более 20 регионов страны. Работы оценивали народные артисты России Ольга Остроумова и Алексей Гуськов с предварительным учетом мнений участников.

«Фестиваль состоялся впервые, но прошел на очень высоком уровне. Ребята молодцы, очень интересные работы с хорошо выстроенной сюжетной линией, — сказал Алексей Гуськов. — Уверен, в следующем году мы увидим не менее интересные картины».

Главный приз (Гран-при) кинофестиваля достался воспитанникам Оренбургского ПКУ за фильм «Сын четырех стихий». Первое место в номинации «Документальный фильм» занял творческий коллектив Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) с фильмом «Где начинается море». Второе и третье места заняли воспитанники Тюменского и Краснодарского ПКУ, соответственно. Первое место в номинации «Игровое кино» заняли воспитанники Уссурийского суворовского военного училища с фильмом «Медаль». Второе и третье места достались кадетам Омского кадетского военного корпуса и Оренбургского ПКУ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице