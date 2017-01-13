13.01.2017 (16:00)

В Санкт-Петербурге пройдет церемония запуска исторических фасадных башенных часов Нахимовского военно-морского училища

14 января на Петроградской набережной Санкт-Петербурга состоится церемония запуска исторических фасадных башенных часов Нахимовского военно-морского училища (ВМУ). Стрелки на них возобновят движение спустя 40 лет.

Планируется, что в торжественной церемонии запуска механизма, которая начнется в 11:30, примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота России, Правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, воспитанники и руководство Нахимовского ВМУ, ветераны ВМФ.

Стрелки фасадных часов начнут свой вход в 12:00 одновременно с полуденным выстрелом орудия Петропавловской крепости.

Уникальные куранты Нахимовского ВМУ, установленные в начале текущего года — это последнее творение знаменитой на весь мир петербургской часовой фирмы «Фридрих Винтер». Отсчитывая секунды, минуты, часы и годы, куранты были свидетелями таких исторических событий, как открытие училищного дома Петра Великого, начало Великой Отечественной войны, обстрелы блокадного Ленинграда, становление Нахимовского училища и других.

«Возобновление хода фасадных часов на здании Нахимовского ВМУ — это часть важнейшей работы, которая проводится ВМФ России с целью сохранения многовековых флотских традиций и традиций военно-морского образования», — заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

По его словам, большой объем деятельности по восстановлению исторических артефактов Российского флота в Санкт-Петербурге, облика зданий учебных заведений ВМФ, комплекса строений Адмиралтейства призван бережно сохранить наследие поколений и восстановить то, что было утеряно. В этой работе задействованы ведущие историки и эксперты. Традиции Российского флота всегда были фундаментом патриотического воспитательного процесса.

«Фасадным часам более 100 лет. За это время устройство механизма неоднократно ремонтировалось. Пришлось потратить немало усилий, чтобы вернуть все к изначальному виду и снова запустить куранты», – сообщил главный часовщик Санкт-Петербурга Андрей Кудрявцев, работавший над реставрацией часов.

Он также добавил, что «многие детали пришлось вытачивать заново. Непосредственно реставрационные работы заняли более двух месяцев».

Справочно:

Свою фирму в Санкт-Петербурге Фридрих Винтер открыл в 1867 году. В начале ХХ века она работала как торговый дом на Невском пр., 78. Там петербуржцы могли приобрести самые разные часы — от карманных до каминных.

Довольно быстро фирма завоевала доверие и любовь горожан, а затем получила мировую известность как производитель надежных и точных часов.

Среди клиентов Винтера были великие князья, владельцы банков и фабрик, где также требовались входившие в моду стенные часы. Только башенных курантов в Петербурге фирма установила более 60.

Поступало большое количество заказов от железнодорожного ведомства на установку вокзальных часов.

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