13.01.2017 (14:10)

В Калининградской области растет престижность службы по контракту

В 2016 году более 800 жителей самого западного региона России — Калининградской области — отобраны для прохождения военной службы по контракту в частях и соединениях Балтийского флота и Западного военного округа.

Только за последнее время еще около 50 кандидатов изъявили желание проходить такую службу в Вооруженных Силах страны.

В текущем году сотрудники пункта отбора будут планировать свою работу совместно с Центром занятости населения Калининградской области, общественными организациями региона. В городах региона будет организована работа мобильных пунктов отбора. Кроме того, запланированы четыре крупных информационно-агитационных акции «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!», которые пройдут в Калининграде, Гурьевске и Балтийске.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное денежное довольствие, которое значительно выше средней заработной платы в регионе. Помимо этого, военнослужащий по контракту и его семья пользуются льготами и полным социальным пакетом.

Стоит также отметить, что каждый военнослужащий по контракту имеет право на получение служебного жилья по месту прохождения службы или денежной компенсации за аренду квартиры. Через 3 года службы он приобретает право воспользоваться программой «военной ипотеки», благодаря которой можно купить себе квартиру по собственному выбору в любом городе России.

Главным отличием «военной ипотеки» от гражданских ипотечных программ является то, что на протяжении всей службы ежемесячные выплаты по кредиту за купленную квартиру полностью выплачивает государство. Таким образом, прослужив в рядах Вооруженных Сил РФ 20 лет и более, военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно.

Справочно:

Жители Калининградской области, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обратиться за консультациями по телефонам: тел. 76-06-23;

часы приема кандидатов: ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 .

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает по адресу: г. Калининград, Советский проспект, д. 200.

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