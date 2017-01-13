13.01.2017 (13:47)

Окружной этап фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2017» станет в ЮВО самым массовым по числу участников за последнее время

Южном военном округе в период с 10 октября 2016 года по 17 февраля 2017 года проводится окружной этап третьего Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2017», организованного Министерством обороны Российской Федерации, в целях поощрения представителей СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа армии.

Оценка творчества журналистов будет проведена по 9 номинациям: «Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж в телевизионных СМИ; «Командный голос» — за лучшую радиопрограмму; «Сила слова» — за лучший материал в печатных СМИ; «Стиль жизни» — за лучший материал в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию; «Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.); «Молния» — за лучшую работу в информагентстве; «Главный калибр» — за лучшую фотоработу; «На острие атаки» — за лучший материал в региональных (местных) СМИ; «Прорыв» — лучший дебют года.

К участию в окружном этапе фестиваля «Южный МЕДИА-АС – 2017» приглашаются авторы и коллективы, опубликовавшие в печатных или электронных СМИ, подготовившие к трансляции на телеканалах и в эфире радиостанций информационные материалы о деятельности войск Южного военного округа в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Участникам конкурса необходимо представить в пресс-службу Южного военного округа до 10 февраля заявки на участие и конкурсные материалы в соответствии с Положением о фестивале прессы.

С условиями участия в конкурсе, а также положением о третьем всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2017» более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

С 2015 года в окружных этапах конкурса «Южный МЕДИА-АС» приняли участие около 200 представителей федеральных и региональных СМИ. Специальными призами за победу в различных номинациях были награждены 25 журналистов из Крыма, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Чечни, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

В 2015 году директор информагентства «Интерфакс-Юг» Александр Веклич и автор интернет-блога в «Живом журнале» Александр Харланов в 2016 году были награждены специальными дипломами Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС» в ходе торжественных церемоний в Национальном центре управления обороной МО РФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице