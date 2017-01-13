13.01.2017 (13:19)

Подразделение РЭБ российской военной базы в Армении вышло на высокогорный полигон

На российской военной базе, дислоцированной в Республике Армения, начался трехнедельный полевой выход подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На высокогорном полигоне Камхуд на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря в сложных климатических условиях специалисты РЭБ выполняют специальные нормативы по развертыванию и применению новейших комплексов «Инфауна» и станций помех Р-330БМВ.

Военнослужащие учатся вести разведку источников радиоэлектронного излучения условного противника и подавлению его сетей и каналов радиосвязи.

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