13.01.2017 (12:31)

В Ленинградской области проводится показное БТУ для руководящего состава ЗВО

Сегодня на полигоне Кирилловский в Ленинградской области началось тактическое учение с усиленным батальоном мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО).

Мероприятие проводится в рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава ЗВО. За действиями мотострелков, артиллеристов и летчиков наблюдают командующие армиями, командиры соединений и воинских частей, которым в дальнейшем предстоит передать полученный опыт подчиненным офицерам и сержантам.

В ходе батальонного тактического учения (БТУ) отрабатываются вопросы блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке артиллерии и вертолетов армейской авиации.

На этапе боевой стрельбы артиллерийские подразделения выполнят задачи по огневой поддержке мотострелковых подразделений. Огонь будет вестись из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по мишеням, имитирующим пункты управления, склады боеприпасов и минометные батареи условного противника.

Затем артиллеристы отработают постановку заградительных огней на направлениях прорыва условного противника, а реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган» нанесут огневое поражение его подходящим резервам.

Контроль поражения мишеней и корректирование огня будет осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Груша».

Вертолеты Ми-24 и Ми-8 армейской авиации ЗВО нанесут удар по отступающим НВФ.

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