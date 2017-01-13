13.01.2017 (11:52)

В текущем году в войска ВВО планируется набрать более 11 тыс. военнослужащих по контракту

Более 11 тыс. военнослужащих по контракту планируют набрать специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа (ВВО) до конца текущего года. Наибольшее число кандидатов планируется отобрать в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Республике Бурятия.

В текущем году на территории ВВО запланировано проведение 66 акций по популяризации военной службы по контракту, которые будут приурочены ко Дню защитника Отечества, 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, годовщинам образования городов, дням воинской славы, ВМФ, ВВС.

Кроме того, за пределами Восточного военного округа в течение года будут работать около 30 выездных групп для отбора кандидатов на военную службу по контракту в войска ВВО.

На выбор кандидатов более 100 различных специальностей в Сухопутных войсках, Тихоокеанском флоте и в воинских частях объединения ВВС и ПВО округа.

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