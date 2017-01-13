13.01.2017 (11:28)

В Военно-воздушной академии развернуты 20 новейших учебных комплексов

Учебная база Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина пополнилась двадцатью современными учебными комплексами.

В процесс обучения курсантов введены модули помех комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4», автоматизированный командный пункт и модуль разведки из состава комплекса «Москва-1», мобильный пункт управления Р-340М, станции радиопомех РБ-312А, автоматизированные системы подготовки боевых расчётов комплексов воздушной разведки АСП-101, АСП-50 и АСП-ОН, а также статические тренажеры по вождению грузового автомобиля КамАЗ и другие учебные комплексы.

В академии ведется работа по созданию единого информационного ресурса электронных учебников для военных вузов, для чего развернуты автоматизированные рабочие места с доступом в интернет.

Кроме того, в учебной авиационной базе академии, дислоцированной в Саратовской области, функционирует специализированная лаборатория по поддержанию эксплуатации вертолетов Ка-226 с техническими средствами, программным обеспечением и необходимой документацией, необходимой для деятельности инженерно-технического состава.

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