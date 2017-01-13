13.01.2017 (10:55)

Госпитальное судно «Иртыш» Тихоокеанского флота получит новейшие системы телемедицины

На госпитальном судне «Иртыш» Тихоокеанского флота (ТОФ) завершен второй этап модернизации и установки нового медицинского оборудования.

Согласно государственному контракту морское госпитально-пассажирское судно уже получило новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое и реанимационное оборудование, оборудование для лабораторных исследований, анестезиологическое оборудование и системы жизнеобеспечения последнего поколения.

Кроме того, в наступившем году на госпитальное судно поступит оборудование для телемедицины, что позволит совместно с ведущими специалистами центральных госпиталей Министерства обороны России в онлайн режиме проводить операции, а также телеобучение и консультирование военных медицинских специалистов в море.

Справочно:

Задачами госпитального судна являются: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненым, больным и пострадавшим в мирное время или во время боевых действий; эвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море.

Госпитальное судно «Иртыш» способно принимать раненых и больных как с берега, так и в море. Для этого с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема сразу шести пострадавших на платформе, медицинский катер и вертолет.

Медицинская часть расположена непосредственно в средней части корабля для снижения качки от волнений моря. Система кондиционирования обеспечивает благоприятные условия во всех помещениях корабля.

Госпиталь состоит из хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приемного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.

На борту судна для больных развернуты 100 мест, а во время массового приема пациентов - до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения. Все медицинские помещения оснащены необходимым оборудованием.

Для общей физической подготовки на борту предусмотрены тренажерные залы и залы для игровых видов спорта (теннис, волейбол, минифутбол). Реабилитационный центр включает в себя спортивный зал, плавательный бассейн, баню с сауной, тир и салон отдыха.

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