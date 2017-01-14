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14.01.2017 (11:00)

Экипажи армейской авиации ЮВО уничтожили колонну бронетехники условного противника на Кубани

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В ходе первых учебно-тренировочных полетов в 2017 году экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М «Крокодил» отдельного вертолетного полка, дислоцированного в Краснодарском крае, уничтожили колонну бронетехники условного противника.

Вертолётчики Южного военного округа (ЮВО) нанесли удары с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям, обозначающим танки, бронетранспортеры и автомобильную технику. В ходе выполнения учебной задачи военнослужащие израсходовали более 200 боеприпасов различных типов, поразив при этом около 40 целей.

Вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М обладают уникальными летными и огневыми характеристиками. На них установлены система спутниковой навигации, позволяющая выводить вертолет на цель в назначенное время, а также тепловизор, который облегчает поиск и уничтожение наземных целей в темное время суток.

В учебно-тренировочных полетах принимали участие более 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения, было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Южный военный округ , ВВС , Боевая подготовка
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