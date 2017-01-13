13.01.2017 (10:20)
Четыре комплекта С-400 «Триумф» поступят в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа
В текущем году в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) поступят четыре комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
В ближайшее время начнется плановое обучение военнослужащих объединения эксплуатации и применению новой техники.
На территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, вооруженных С-400. Поступление новых комплектов ЗРС призвано укрепить противовоздушную оборону Северо-Запада России.
Справочно:
С-400 «Триумф» – система большой и средней дальности нового поколения, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолётов-разведчиков, самолётов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолётов радиолокационного дозора.
Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.