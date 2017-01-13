13.01.2017 (10:20)

Четыре комплекта С-400 «Триумф» поступят в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа

В текущем году в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) поступят четыре комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

В ближайшее время начнется плановое обучение военнослужащих объединения эксплуатации и применению новой техники.

На территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, вооруженных С-400. Поступление новых комплектов ЗРС призвано укрепить противовоздушную оборону Северо-Запада России.

Справочно:

С-400 «Триумф» – система большой и средней дальности нового поколения, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолётов-разведчиков, самолётов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолётов радиолокационного дозора.

Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

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