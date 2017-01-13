13.01.2017 (09:15)

Ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить до 2020 года

Ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить до 2020 года. В настоящее время все необходимые работы ведет судостроительное предприятие «СЕВМАШ» (г. Северодвинск).

Специалисты завода производят замену и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики.

Планом модернизации предусмотрена также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера.

«СЕВМАШ» проводит ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в соответствии с государственным контрактом.

Доклады по каждому этапу выполнения графика работ регулярно поступают главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королёву.

В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России

Справочно:

ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 года имел название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов».

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